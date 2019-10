Tunisia: presidenziali, domani dibattito Saied-Karoui in tv

(ANSAmed) - TUNISI, 10 OTT - Andrà in onda domani sera alle 21:00 ora locale il dibattito televisivo in diretta tra i due sfidanti per il ballottaggio presidenziale: il giurista conservatore indipendente, Kais Saied e il magnate tunisino Nabil Karoui, rimesso in libertà dopo 7 settimane di carcere con l'accusa di riciclaggio ed evasione fiscale. Lo ha annunciato il direttore della comunicazione e programmazione della televisione nazionale tunisina, Elyes Jarraya. Al primo turno Saied ha totalizzato il 18,4% delle preferenze, Karoui il 15,58%. La liberazione di Karoui riaccende la corsa per le presidenziali.



