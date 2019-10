ANSAmed - Agenda settimanale dal 14 al 20 ottobre

(ANSAmed) - ROMA, 11 OTT - Questi i principali avvenimenti di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 14 al 20 ottobre 2019.



LUNEDÌ 14 OTTOBRE MADRID - Attesa decisione dalla Corte Suprema al processo contro i leader catalani per il loro ruolo nel tentativo di secessione del 2017.



RIAD - Visita del presidente russo Vladimir Putin (anche il 15) MARTEDÌ 15 OTTOBRE PARIGI - La Corte d'Appello esamina una delle richieste della Spagna per l'estradizione del leader separatista basco Josu Ternera. ABU DHABI - Visita del presidente russo Vladimir Putin.



GIOVEDÌ 17 OTTOBRE GIBILTERRA - Elezioni legislative a meno di due settimane dalla prevista data della Brexit.



ROMA - X edizione del Festival della Diplomazia, focus sui principali temi dell'attualità internazionale attraverso convegni, dibattiti, spettacoli e mostre (fino al 25) VENERDÌ 18 OTTOBRE GERUSALEMME - Anniversario del rilascio del soldato israeliano Gilad Shalit, detenuto per 5 anni dal gruppo palestinese di Hamas.



MONTPELLIER - Al via il 41/o Festival del Cinema Mediterraneo Cinemed (fino al 26) SABATO 19 OTTOBRE BELGRADO - Visita del Primo ministro russo Dmitry Medvedev (fino al 20) DOMENICA 20 OTTOBRE TRIPOLI - Anniversario della cattura e uccisione del leader libico Muammar Gheddafi.



TUNISI - Hotel Sheraton - Conferenza 'The Resilience of Democracy in a troubling Economy" organizzata da Reset Doc Dialogues on Civilizations.(ANSAmed).