ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 14 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ABU DHABI - Visita del presidente russo Vladimir Putin.



PARIGI - La Corte d'Appello esamina una delle richieste della Spagna per l'estradizione del leader separatista basco Josu Ternera.



CARTAGINE - 25esima edizione dell'Ottobre musicale di Cartagine (fino al 31). (ANSAmed).