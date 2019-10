Catalogna: Sanchez, ora nuova pagina attraverso dialogo 'Non ci sono prigionieri politici ma politici che violano leggi'

(ANSAmed) - ROMA, 14 OTT - Adesso "abbiamo bisogno di aprire un nuovo capitolo basato sulla coesistenza pacifica in Catalogna attraverso il dialogo nei limiti della legge e della Costituzione spagnola". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in un intervento tv dopo la condanna degli indipendentisti catalani. "Nessuno è al di sopra della legge - ha aggiunto - In Spagna non ci sono prigionieri politici ma piuttosto alcuni politici in prigione per aver violato leggi democratiche".



"Il governo - ha proseguito Sanchez - continuerà a lavorare per risanare le fratture create dal movimento separatista in una società sfaccettata". Nei prossimi giorni, ha sottolineato il premier spagnolo, "lavoreremo per garantire l'ordine pubblico e proteggere le nostre leggi democratiche. Risponderemo in maniera adeguata a qualsiasi violazione e ci impegneremo a ricostruire l'unità di tutti i partiti politici impegnati a difendere la Costituzione".(ANSAmed).