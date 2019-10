ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 15 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ROMA - Sala stampa della Camera dei Deputati - Un Ponte Per (Upp), unica ong italiana presente nel nord-est della Siria con una missione umanitaria attiva dal 2014, presenta il rapporto "Civili sotto attacco. Violazioni del diritto umanitario internazionale" durante le operazioni militari turche nella regione.



PALERMO - Cantieri culturali alla Zisa - Prosegue Efebo d'Oro, Premio Internazionale di Cinema e Narrativa (fino al 19) CARTAGINE - 25esima edizione dell'Ottobre musicale di Cartagine (fino al 31).



