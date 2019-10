Avvio negoziati per Albania e Macedonia slitta a vertice Ue Discussione prosegue tra leader, Francia e Paesi Bassi contrari

(ANSAmed) - BRUXELLES, 15 OTT - La decisione sull'apertura dei negoziati di adesione all'Ue per l'Albania e la Macedonia del Nord slitta al Consiglio europeo di giovedì e venerdì a Bruxelles. Secondo quanto si apprende, alla riunione oggi a Lussemburgo al consiglio affari generali non si è raggiunta l'unanimità necessaria al via libera delle trattative. La discussione proseguirà giovedì tra i capi di Stato e di governo dell'Ue. La Francia, da sempre contraria all'avvio dei negoziati, è stata l'unica ad aver posto il veto sui due paesi.



Contrarietà solamente all'Albania è stata invece espressa dai Paesi Bassi. (ANSAmed).