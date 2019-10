Tunisia: osservatori Ue, elezioni presidenziali regolari

(ANSAmed) - TUNISI, 15 OTT - ''Il secondo turno delle elezioni presidenziali del 13 ottobre si è svolto in generali condizioni di calma e il processo elettorale è stato condotto con efficienza e trasparenza''. E' quanto afferma in un comunicato la Missione di osservazione elettorale dell'Unione europea (Eu Eom) in Tunisia, che ha dispiegato il giorno delle elezioni 75 osservatori in 401 seggi elettorali.



''Il corretto svolgimento del voto di domenica rafforza il ruolo preminente che la Tunisia occupa sulla scena democratica regionale dal 2011'', ha dichiarato Fabio Massimo Castaldo, capo della missione di osservazione elettorale dell'Ue aggiungendo che ''la Missione osserva con soddisfazione che con il 55% il tasso di partecipazione provvisoria è il più alto della sequenza di tre elezioni legislative e presidenziali avviate il 15 settembre''. La Missione prende atto dei risultati provvisori annunciati il 14 ottobre dall'Alta Autorità indipendente per le elezioni (Isie) secondo cui i candidati Kas Saed e Nabil Karoui hanno ottenuto rispettivamente il 72,71% e il 27,29% dei voti.



''I risultati provvisori riflettono una chiara scelta fatta dagli elettori tunisini'', ha detto Castaldo.



La Missione ha valutato positivamente le operazioni di voto e di conteggio nella maggior parte degli uffici osservati. La presenza di un rappresentante dei candidati Kas Saed e Nabil Karoui è stata registrata in circa il 70% degli uffici osservati, nonché in un terzo dei 27 centri di raccolta dei risultati, tutti valutati positivamente dalla Missione. I rappresentanti dei candidati, nonché gli osservatori nazionali presenti nel 42% dei seggi elettorali, sono stati generalmente in grado di lavorare senza ostacoli nei seggi elettorali e nei centri di raccolta osservati dall'Eom dell'Ue.



La campagna elettorale, durante la quale la Missione ha nuovamente chiesto il rispetto del principio delle pari opportunità, è stata generalmente poco visibile con una relativa accelerazione dopo la liberazione del candidato Nabil Karoui appena due giorni prima della fine della campagna. Questa misura giudiziaria ha facilitato la sua partecipazione al fianco di Kas Saed nel dibattito televisivo organizzato l'11 ottobre sul canale pubblico nazionale, un evento che ha permesso agli elettori tunisini di comprendere meglio i profili dei candidati e i loro progetti. Durante il periodo della campagna, l'accesso diretto dei due candidati ai media è stato limitato e la copertura si è concentrata sulla situazione giudiziaria di Nabil Karoui. L'unità di monitoraggio dell'Eom dell'Ue ha riscontrato violazioni, in particolare per quanto riguarda l'emittente Nessma Tv, il canale di cui Karoui è azionista. Inoltre, durante la giornata di silenzio elettorale, la Missione ha osservato 113 annunci pubblicitari online a pagamento per i candidati in violazione del regolamento. La missione di osservazione elettorale dell'Unione europea, giunta a Tunisi il 23 agosto, rimarrà nel Paese nordafricano fino alla pubblicazione dei risultati finali delle elezioni presidenziali e legislative e presenterà una relazione finale sull'intero processo elettorale, con raccomandazioni e consigli finalizzati a una migliore organizzazione delle future votazioni.(ANSAmed).