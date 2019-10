Egitto: arrestato avvocato attivista per diritti umani

IL CAIRO - Amr Imam, un avvocato egiziano membro della Rete araba per l'informazione sui diritti umani (Anhri), è stato arrestato all'alba di oggi, solo l'ultimo di molti legali, giornalisti e attivisti politici finiti in carcere a partire dalle manifestazioni antigovernative del 20 settembre scorso. A darne notizia è stata la stessa organizzazione, specificando che Imam è riuscito a postare un messaggio sulla sua pagina Facebook prima di essere portato via dalle forze di sicurezza.



L'arresto, che l'Anhri definisce "un rapimento", avviene dopo che l'avvocato ha duramente criticato le autorità per la repressione delle ultime settimane, preannunciando uno sciopero della fame che avrebbe dovuto cominciare domani.



Prima di Imam, l'ultimo arresto di cui si aveva avuto notizia è stato quello di Israa Abdel Fattah, una attivista pro-democrazia, finita in carcere domenica. Un'altra attivista, Solafa Magdi, ha annunciato via Twitter che Abdel Fattah ha cominciato uno sciopero della fame, denunciando di essere stata "torturata per 24 ore" dopo l'arresto. Oltre 2.600 persone sono state arrestate in Egitto dopo le limitate proteste del mese scorso al Cairo e in diverse altre città, anche se alcune centinaia sono poi state rilasciate in seguito a brevi interrogatori.