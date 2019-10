ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 17 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: MONTPELLIER - Al via il 41/o Festival del Cinema Mediterraneo Cinemed (fino al 26).



CISTERNINO (PUGLIA) - Prosegue la Conferenza dei borghi del Mediterraneo (fino al 20).



MAZARA DEL VALLO - 8/a edizione di Blue Sea Land, fiera internazionale delle filiere agro-ittiche-alimentari (fino al 20).



TUNISI - 'L'italiano sul palcoscenico', eventi culturali, conferenze e lezioni organizzati dall'Istituto Italiano di Cultura per celebrare la 19/a edizione della Settimana della Lingua italiana nel mondo (fino al 26).



PALERMO - Cantieri culturali alla Zisa - Prosegue Efebo d'Oro, Premio Internazionale di Cinema e Narrativa (fino al 19).



ROMA - X edizione del Festival della Diplomazia, focus sui principali temi dell'attualità internazionale attraverso convegni, dibattiti, spettacoli e mostre (fino al 25).



CARTAGINE - 25esima edizione dell'Ottobre musicale di Cartagine (fino al 31). (ANSAmed).