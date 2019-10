Balcani: von der Leyen, segnali negativi per Tirana e Skopje 'Mi dispiace molto, entrambi i Paesi hanno fatto sforzi enormi'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 17 OTT - "Sfortunatamente, non ci sono segnali positivi per una decisione" odierna sull'avvio dei negoziati d'adesione all'Ue per Albania e Macedonia del Nord.



Così la presidente designata della Commissione europea, Ursula von der Leyen, arrivando al vertice dei leader Ue. "Mi dispiace molto perché sono fermamente convinta che entrambi i Paesi abbiano fatto enormi sforzi per avvicinarsi agli standard europei e meritino un segnale positivo", ha sottolineato von der Leyen. (ANSAmed).