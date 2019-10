Israele: Netanyahu a deputati suo blocco, mai con Gantz Premier chiede firma impegno ma stallo governo continua

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 OTT - Mentre prosegue lo stallo sulla formazione del nuovo governo, il premier incaricato Benyamin Netanyahu ha chiesto ai parlamentari del blocco che lo sostiene (55 deputati) di firmare un impegno a non unirsi ad una eventuale coalizione guidata dal leader Benny Gantz di Blu-Bianco che possa contare sul voto dei partiti arabi.



L'impegno scritto stabilisce che i partiti attualmente alleati di Netanyahu (dalla destra a quelli religiosi) in nessuna circostanza possano aggregarsi ad una coalizione di minoranza guidata da Gantz.



La mossa - secondo analisti - mira ad evitare che se Netanyahu fallisce nell'incarico e che se questo viene dato a Gantz, il leader centrista sarebbe in ogni caso impossibilitato a formare una maggioranza. All'attuale premier resta ancora una settimana delle quattro assegnategli dal presidente Rivlin per formare il governo a meno che questi non gli dia altre due settimane, come previsto dalla norma. I due deputati di 'Nuova destra' Ayelet Shaked e Naftali Bennett hanno rifiutato di sottoscrivere l'impegno ma hanno ribadito fedeltà a Netanyahu.(ANSAmed).