Migranti: Consiglio d'Europa chiede chiusura campo in Bosnia

SARAJEVO - La commissaria del Consiglio d'Europa per i diritti umani, Dunja Mijatovic, ha invitato oggi le autorità bosniache a chiudere l'improvvisato campo di Vucijak, presso Bihac, ormai "strapieno di migranti e per evitare una crisi umanitaria".

La situazione nel campo, ha detto Mijatovic, è allarmante per la vicinanza dei campi minati, e per la mancanza di cibo, di acqua corrente e di energia elettrica, con la conseguente precaria situazione sanitaria. Mijatovic ha invitato le autorità bosniache a trattare i migranti "nel rispetto degli standard dei diritti umani".

Da quando è stato aperto il campo di Vucijak si sono susseguiti numerosi inviti a chiudere la struttura, sovraffollata e ritenuta del tutto inadeguata ad accogliere profughi e migranti.