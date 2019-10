Siria: media, 'Erdogan ha buttato la lettera di Trump' Media locali riferiscono la dura reazione di Ankara

(ANSAmed) - ISTANBUL, 17 OTT - La lettera del 9 ottobre scorso con cui Donald Trump chiese a Recep Tayyip Erdogan di evitare un attacco ai curdi in Siria poco prima che venisse lanciata l'offensiva è stata "gettata nella spazzatura" dal presidente turco. Lo riferiscono fonti governative di Ankara, citate da media locali. Secondo la ricostruzione, la Presidenza turca ha ritenuto la missiva "priva di cortesia diplomatica" e ha dato la sua "migliore risposta lanciando lo stesso giorno l'operazione" militare oltre confine. La diffusione della lettera sembra destinata a complicare ulteriormente i colloqui previsti questo pomeriggio ad Ankara tra Erdogan e la delegazione Usa, guidata dal vicepresidente Mike Pence e dal segretario di Stato Mike Pompeo e inviata da Trump per chiedere la fine delle ostilità in Siria. (ANSAmed).