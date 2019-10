ANSAmed - Agenda settimanale dal 21 al 27 ottobre

(ANSAmed) - ROMA, 18 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 21 al 27 ottobre: LUNEDI' 21 OTTOBRE FIRENZE - Istituto europeo. Al via la conferenza annuale del Middle East Directions Programme dal titolo 'Conflitti e risorse naturali nella regione Mena e nei Paesi confinanti' (anche domani).



ROMA - Roma Eventi - ore 9.30 - Convegno dal titolo 'Progettando la stabilità al sud: il ruolo strategico della Nato'.



ROMA - Ministero degli Esteri - Prosegue la decima edizione del Festival della Diplomazia, focus sui principali temi dell'attualità internazionale attraverso convegni, dibattiti, spettacoli e mostre (fino al 25).



MONTPELLIER - Prosegue il 41/o Festival del Cinema Mediterraneo Cinemed (fino al 26).



TUNISI - 'L'italiano sul palcoscenico', eventi culturali, conferenze e lezioni organizzati dall'Istituto Italiano di Cultura per celebrare la 19/a edizione della Settimana della Lingua italiana nel mondo (fino al 26).



CARTAGINE - 25esima edizione dell'Ottobre musicale di Cartagine (fino al 31).



TUNISI - Prosegue Open Art Week 2019, progetto che connette artisti e spazi indipendenti nel mondo (fino al 27).



MARTEDI' 22 OTTOBRE SOCHI - Il presidente russo Vladimir Putin riceve il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.



MERCOLEDI' 23 OTTOBRE TUNISI - Cerimonia di giuramento del presidente eletto Kais Saied.



BRUXELLES - Conferenza stampa del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in vista della riunione dei ministri della Difesa dei membri dell'alleanza.



SOCHI - 1mo Vertice Russia-Africa, con il presidente russo Vladimir Putin e il collega egiziano Abdel Fattah al Sisi (anche il 24).



GIOVEDI' 24 OTTOBRE BRUXELLES - Nato, riunione dei ministri della Difesa.



BRUXELLES - Ue, discorso del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker al Centro europeo di strategia politica.



ROMA - Nuovo teatro Orione - ore 10.30. Presentazione del dossier statistico sull'immigrazione 2019.



VENERDI' 25 OTTOBRE Nessun evento da segnalare SABATO 26 OTTOBRE CARTAGINE - Al via la 30esima edizione delle Giornate cinematografiche (fino al 2 novembre).



DOMENICA 27 OTTOBRE Nessun evento da segnalare (ANSAmed).