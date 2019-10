Tunisia: prossimo governo guidato da premier di Ennahdha Lo ha annunciato il suo presidente

(ANSAmed) - TUNISI, 21 OTT - Il consiglio della Choura (la direzione) del partito islamico tunisino Ennhadha, al termine di una riunione di due giorni, ha deciso che il premier del prossimo governo sarà una personalità di Ennahdha. Lo ha annunciato il suo presidente, Abdelkerim Harouni, precisando che la personalità designata sarà incaricata di formare un governo di "responsabilità nazionale".



Ennhadha ha ottenuto alle ultime legislative del 6 ottobre scorso il 23,94% delle preferenze, pari a 52 seggi su 217 in Parlamento. Piuttosto difficile formare una maggioranza stabile con un Parlamento frazionato quale quello fuoriuscito dall'ultima consultazione elettorale. Secondo partito a livello nazionale, Qalb Tounes del magnate tv Nabil Karoui con 38 seggi.



Trattative a tutti i livelli sono in corso in questi giorni.



Mercoledì 23 intanto si presenterà al parlamento, nella sua vecchia composizione, il neo presidente eletto Kais Saied. (ANSAmed).