Israele: Gantz 'ottimista' sulla formazione del governo Il leader di 'Blu-Bianco' prova lì dove ha fallito Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 OTT - Il leader di Blu-Bianco Benny Gantz si è definito "ottimista" sulla possibilità di formare un nuovo governo dopo che si appresta a ricevere l'incarico dal presidente Reuven Rivlin a seguito della rinuncia del premier Benyamin Netanyahu.



L'ex capo di stato maggiore dell'esercito e maggiore sfidante del premier è la prima persona, oltre Netanyahu, ad avere il mandato negli ultimi 10 anni. Parlando con i giornalisti che l'aspettavano questa mattina sotto casa, Gantz ha detto di provare una grande sensazione: "abbiamo appena finito un incontro ed ora comincia un giorno di lavoro. Tutto è ok. Siamo sempre ottimisti, è una maniera di vivere".



E' probabile che Gantz riceva l'incarico formale da Rivlin oggi stesso, dopo l'annuncio di ieri. Per formare il nuovo governo avrà a disposizione per ora 28 giorni. (ANSAmed).