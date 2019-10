Turchia: Weber, prendere in considerazione misure economiche 'Condanna Consiglio europeo su Siria non è abbastanza forte'

(ANSAmed) - STRASBURGO, 22 OTT - La "condanna del Consiglio europeo sull'invasione turca del nord della Siria, azione illegale, non è abbastanza forte. La Turchia sta attaccando i nostri alleati nella lotta contro l'Isis e" Ankara "deve capire che le sue azioni sono inaccettabili. Questo è il motivo per cui dobbiamo prendere in considerazione misure economiche". Così su Twitter il leader del Popolari al parlamento europeo Manfred Weber. (ANSAmed).