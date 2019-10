Libano: vertici chiese cristiane appoggiano proteste

BEIRUT - I vertici delle chiese cristiane, sia cattoliche che ortodosse, del Libano si schierano in favore delle proteste popolari pacifiche in corso nel paese da giorni. In un comunicato del Patriarcato maronita di Bkerke, dove si sono riuniti oggi i membri del Consiglio dei patriarchi cattolici e ortodossi del Libano, si invita il presidente della Repubblica maronita Michel Aoun, ad "assumere le necessarie decisioni riguardo alle richieste della gente". Citato dalla Nna, il comunicato afferma che i patriarchi cristiani libanesi hanno "espresso solidarietà con la rivolta pacifica".