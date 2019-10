Siria: Assad accetta spartizione territorio turco-russa

BEIRUT - Il presidente siriano Bashar al Assad ha accettato in toto l'accordo tra Russia e Turchia sulla spartizione in aree di controllo e influenza tra truppe di Ankara e quelle di Mosca nel nord-est della Siria. Lo riferiscono media panarabi e siriani, citando fonti politiche a Damasco. Il presidente russo Vladimir Putin e Assad si erano sentiti ieri telefonicamente dopo che il primo aveva raggiunto con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan l'intesa in dieci punti.



Gli Stati Uniti hanno tradito i curdi, che ora devono allontanarsi dal confine turco-siriano come prevede l'accordo raggiunto ieri da Mosca e Ankara, altrimenti "saranno schiacciati dalla macchina militare turca", ha avvertito il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, citato dalle agenzie russe.



Peskov ha inoltre accusato gli Usa di aver "optato per abbandonare i curdi alla frontiera, quasi forzandoli a combattere contro i turchi".



A proposito dell'evacuazione delle milizie curde dal nord della Siria, "Putin mi ha detto in modo molto deciso: 'Noi li mandiamo sicuramente via da lì'. Ovviamente se questa promessa non viene mantenuta toccherà a noi" farla rispettare, ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ai giornalisti al seguito sul volo di ritorno da Sochi, dopo i colloqui di ieri con Putin, assicurando inoltre che "non sarà permesso ai curdi dello Ypg "di restare travestiti da (soldati del) regime" di Bashar al Assad.