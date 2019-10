Siria: Usa, indagare su Turchia per crimini di guerra Hutchinson, occorre essere 'attenti' al ruolo della Russia

(ANSAmed) - BRUXELLES, 23 OTT - Gli Stati Uniti sono a favore di "un'inchiesta a carico della Turchia per crimini di guerra" nel nord est della Siria. Così l'ambasciatore degli Usa Kay Bailey Hutchinson in una conferenza stampa, in vista della riunione dei ministri della Difesa della Nato di domani. "Quando le truppe americane si stavano ritirando - afferma Hutchinson - ci sono state accuse di crimini di guerra che devono essere investigate sotto gli auspici dell'organo adeguato".



Occorre essere "attenti" sul ruolo che la Russia intende assumere in Siria. "Dobbiamo sperare per il meglio", ma essere pronti anche ad altro, ha aggiunto Hutchinson all'indomani dell'accordo di Sochi tra i presidenti Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan.(ANSAmed).