ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 24 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ROMA - Ministero degli Esteri - Si conclude la decima edizione del Festival della Diplomazia, focus sui principali temi dell'attualità internazionale attraverso convegni, dibattiti, spettacoli e mostre.



MONTPELLIER - Prosegue il 41/o Festival del Cinema Mediterraneo Cinemed (fino al 26).



TUNISI - 'L'italiano sul palcoscenico', eventi culturali, conferenze e lezioni organizzati dall'Istituto Italiano di Cultura per celebrare la 19/a edizione della Settimana della Lingua italiana nel mondo (fino al 26).



CARTAGINE - 25esima edizione dell'Ottobre musicale di Cartagine (fino al 31).



TUNISI - Prosegue Open Art Week 2019, progetto che connette artisti e spazi indipendenti nel mondo (fino al 27).



(ANSAmed).