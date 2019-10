Libano: Aoun, soluzione a crisi è riforme economiche

BEIRUT - L'applicazione del "pacchetto di riforme economiche" proposte dal governo libanese è la soluzione all'impasse attuale in Libano: lo ha detto il capo dello Stato Michel Aoun che oggi si è rivolto in un discorso trasmesso in tv. "Le piazze sono sempre aperte ai manifestanti", ha detto Aoun, "ma bisogna concentrarsi sull'applicazione del pacchetto di riforme proposto dal governo. Solo così si potrà rinnovare il sistema paralizzato".



Aoun ha escluso ogni improvvisa alterazione dell'equilibrio politico-confessionale libanese come invece richiesto dalle centinaia di migliaia di persone da una settimana nelle principali piazze del paese. Nell'atteso discorso televisivo alla nazione, il capo dello Stato ha commentato lo slogan, ripetuto in questi giorni ma diventato famoso nelle proteste arabe del 2010-11: "il popolo vuole la caduta del sistema". Ma "il sistema - ha detto Aoun - non si cambia dal giorno alla notte. Il sistema è paralizzato e va rinnovato. E questo può essere fatto soltanto nel quadro delle istituzioni previste dalla Costituzione".