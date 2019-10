Libano: Paese ancora bloccato attende discorso presidente Nel settimo giorno di proteste, incognita ruolo dell'esercito

(ANSAmed) - BEIRUT, 24 OTT - Le massicce proteste popolari in Libano entrano oggi nel settimo giorno e a breve è atteso il discorso in diretta tv del presidente della Repubblica Michel Aoun.



Il capo dello Stato non si è finora mai rivolto pubblicamente ai manifestanti e al paese da quando giovedì 17 ottobre sono scoppiate le prime proteste contro il carovita. Il Libano rimane paralizzato con le principali strade bloccate dai manifestanti, le piazze di quasi tutte le città del paese al centro della mobilitazione, le scuole, le banche e le università chiuse fino a lunedì prossimo. Si è anche in attesa di sapere come si comporteranno l'esercito e le forze di polizia rispetto al prolungarsi della paralisi e dei sit-in. Ieri ci erano stati tentativi delle forze armate di aprire alcune strade ma dopo alcuni scontri con i manifestanti, questi sono tornati a occupare le carreggiate.(ANSAmed).