ANSAmed - Agenda settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre

Agenda settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre

(ANSAmed) - ROMA, 25 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 28 ottobre al 3 novembre: LUNEDI' 28 OTTOBRE BRUXELLES - Ue, Conferenza internazionale di solidarietà sulla crisi dei rifugiati venezuelani e dei migranti, con l'Alto rappresentante Federica Mogherini (anche il 29) TAORMINA - Mediterranean Cooking Congress, evento itinerante per la tutela del mare e la promozione delle tipicità del Mediterraneo con lo chef Pietro D'Agostino (fino al 30) MARTEDI' 29 OTTOBRE BRUXELLES - Ue, cena di lavoro dei leader dei sei partner dei Balcani occidentali con l'Alto rappresentante Federica Mogherini.



BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker riceve Aleksandar Vucic, presidente della Serbia.



RABAT - Fortissimo Classica Festival, tre giorni dedicati alla musica classica con concerti e workshop formativi, organizzata dal Conservatorio Tchaikovsky di Catanzaro e dal Conservatoire National de Musique et d'Art Choregraphique de Rabat (fino al 2/11) MERCOLEDI' 30 OTTOBRE BRUXELLES - Ue, il commissario Johannes Hahn riceve Hashim Thaci, presidente del Kosovo.



GINEVRA - Inizio dei lavori della Commissione per una nuova Costituzione siriana. GIOVEDI' 31 OTTOBRE ROMA - Assemblea pubblica di Confitarma, la Confederazione Italiana Armatori.



SABATO 2 NOVEMBRE GERUSALEMME/LONDRA - Anniversario della "Dichiarazione di Balfour", con il quale il governo britannico affermava di guardare con favore alla creazione di un "focolare ebraico" in Palestina, allora parte dell'Impero Ottomano.



