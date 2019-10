Libano: Nasrallah, vuoto istituzionale porta il caos

BEIRUT - Il vuoto istituzionale porta al caos e non si esclude che possa esserci la guerra civile: lo ha detto Hasan Nasrallah, il leader degli Hezbollah libanesi filo-iraniani, in un discorso tv mentre il Libano è da otto giorni attraversato da massicce proteste popolari anti-governative. Nasrallah ha detto che Hezbollah si impegna a spingere il governo verso le già proposte "riforme economiche" ma che non consentirà la caduta del governo, di cui il movimento sciita fa parte, né elezioni anticipate.



Poco prima del discorso di Nasrallah uomini armati di pietre e bastoni, descritti dai media come esponenti di Hezbollah, hanno attaccato manifestanti nella centrale piazza Riad Solh di Beirut, da giorni teatro di un sit-in anti-governativo. La polizia è intervenuta e si è scontrata con gli assalitori, circondandoli. Questi rimangono nella piazza. Si registra un numero imprecisato di feriti tra poliziotti, giornalisti e manifestanti.