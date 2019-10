Libano: Hariri si dimette da premier Lo ha annunciato in un discorso in tv

(ANSAmed) - BEIRUT, 29 OTT - Il premier libanese Saad Hariri si dimette. Lo ha annunciato lo stesso Hariri in un discorso in tv.



"Salgo ora al palazzo presidenziale di Baabda per rassegnare le mie dimissioni al presidente della Repubblica Michel Aoun", ha detto in tv il premier Hariri. "Ho preso questa decisione dopo aver ascoltato le richieste dei manifestanti, ha aggiunto, affermando che si è trovato in un vicolo cieco. Da 13 giorni proteste popolari senza precedenti contro il governo sono in corso a Beirut e in numerose città del Libano. Il governo è formato anche dal partito armato filo-iraniano Hezbollah. Oggi i seguaci del movimento sciita e quelli del suo alleato Amal, che ha altri ministri nel governo, hanno attaccato i manifestanti nel centro di Beirut disperdendo la folla di persone. (ANSAmed).



(ANSAmed).