Di Maio, interrompere l'accordo con la Libia sarebbe dannoso Ministro, 'lavoriamo per migliorare i contenuti dell'intesa'

(ANSAmed) - ROMA, 30 OTT - "Un'eventuale denuncia" del memorandum con la Libia "rappresenterebbe un vulnus politico" ma "lavoriamo per migliorarlo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, rispondendo durante un question time alla Camera a un'interrogazione sulla prevista scadenza, il prossimo 2 novembre, del Memorandum di intesa Italia-Libia in materia di contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani. "Il documento può essere modificato - ha aggiunto - ma è innegabile come abbia ridotto arrivi e morti in mare".



"Il Governo intende lavorare per modificare in meglio i contenuti" del memorandum, ha ribadito Di Maio. "Proporrò di convocare una riunione della commissione congiunta italo-libica, prevista dall'articolo 3 del memorandum. In particolare dovremo favorire un'ulteriore coinvolgimento delle Nazioni Unite, della comunità internazionale e delle organizzazioni della società civile per migliorare l'assistenza ai migranti salvati in mare e le condizioni dei centri", ha spiegato il capo della Farnesina.



(ANSAmed).