Tunisia: progetto Ue Ebni a sostegno integrazione sociale Rivolto a ex detenuti senza sostegno familiare

(ANSAmed) - TUNISI, 30 OTT - Supportare l'integrazione sociale e professionale degli ex detenuti, in fascia d'età giovanile, per allontanarli dai rischi della radicalizzazione. Questo l'obiettivo del progetto "Ebni" (Build), finanziato dall'Unione europea per un valore di 500 mila euro, presentato a Tunisi in occasione di un workshop organizzato dall'associazione Face-Tunisia in collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'occupazione e il lavoro autonomo (Aneti). Ebni, avviato nel 2018 durerà fino al 2021 e mira a sostenere gli sforzi per l'integrazione sociale e professionale di circa 200 giovani (di età compresa tra 16 e 30 anni) a partire dalla loro remissione in libertà dal carcere o dai centri di riabilitazione, in particolare di coloro che sono privi di sostegno familiare, o fonte di reddito e alloggio.



"Il seminario si è rivolto a giovani con problemi con la legge nei governatorati di Sousse, Bizerte, Beja e Tunisi, sotto la supervisione di 40 esperti sociali ed educativi al fine di facilitare la loro integrazione sociale e professionale facilitando il contatto con i datori di lavoro" ha detto il project manager Afef Chaieb aggiunto che Face-Tunisia ha già tenuto dibattiti con l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni sull'importanza di integrare questi giovani. Questi incontri hanno offerto un'occasione per discutere le proposte relative al tema centrale dell'occupazione giovanile. Da parte sua, il rappresentante dell'Ue ha sottolineato l'importanza di concedere una seconda possibilità di integrazione agli ex giovani detenuti e di considerarli come una forza attiva dell'economia del Paese, nonché collaboratori a tempo pieno nel processo di transizione democratica della Tunisia.



A tale proposito, ha ribadito l'intenzione dell'Ue di continuare a sostenere la Tunisia come partner importante. "Il successo della Tunisia è anche un successo per noi. Abbiamo cercato, attraverso il progetto Ebni, di aiutare questi giovani nella loro ricerca di un lavoro che preservi la loro dignità", ha indicato il rappresentante Ue. (ANSAmed).