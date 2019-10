Tunisia: Ue approva prestito da 150 milioni di euro Ultima tranche del II programma di assistenza macro-finanziaria

(ANSAmed) - TUNISI, 30 OTT - La Commissione europea ha approvato oggi il pagamento alla Tunisia di un prestito di 150 milioni di euro, ultima di tre erogazioni previste dal secondo programma di assistenza macro-finanziaria (Amf) a favore del Paese, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 6 luglio 2016. Lo ha reso noto la Commissione Ue sul proprio sito precisando che questa terza ed ultima erogazione nell'ambito del secondo programma di assistenza Amf per la Tunisia segue l'attuazione di un pacchetto significativo di misure a sostegno della transizione economica del Paese. I fondi Amf sono pagati in cambio dell'attuazione di politiche specifiche stabilite in un protocollo d'intesa.



Le riforme intraprese nell'ambito del programma di Amf illustrano gli sforzi compiuti dalle autorità tunisine per attuare una vasta gamma di misure per combattere la corruzione, rendere il sistema fiscale più equo, migliorare la qualità dell'amministrazione pubblica e migliorare il sistema di protezione sociale del Paese. Il programma di Amf ha inoltre sostenuto le riforme per rafforzare la politica del mercato del lavoro e ridurre la disoccupazione, in particolare tra i giovani, nonché per migliorare il clima imprenditoriale in Tunisia. A seguito di questi sforzi di riforma e del recente forte sostegno democratico per il proseguimento della transizione iniziata nel 2011, la Tunisia può contare sul partenariato dell'Ue per rafforzare la sua economia e governance politica per migliorare la vita quotidiana dei tunisini e garantire protezione sociale a tutti. L'Ue continuerà a sostenere gli sforzi della Tunisia per affrontare le rimanenti sfide della riforma economica, finanziaria e istituzionale per favorire la crescita e la transizione socioeconomica.



"Questo pagamento illustra il nostro costante impegno a favore della Tunisia e dei suoi cittadini. Negli ultimi anni, il Paese ha implementato le politiche chiave che si è impegnato a intraprendere, ma rimane essenziale continuare e approfondire le riforme economiche e strutturali al fine di sostenere i progressi democratici e politici in Tunisia, per garantire un futuro più prospero. Siamo quindi pronti a lavorare di pari passo con la Tunisia per aiutarla a realizzare le riforme necessarie a promuovere gli investimenti, l'occupazione e la crescita inclusiva, nell'interesse dei suoi cittadini, in particolare della gioventù", ha dichiarato Pierre Moscovici, commissario per gli Affari economici e finanziari, fiscalità e dogane dell'Ue. Il secondo programma di Amf è stato proposto nel 2015 per sostenere la ripresa economica della Tunisia.(ANSAmed).