Gaza: legislative Anp, battuta di arresto di Hamas e Jihad

GAZA - Battuta di arresto nei progetti per nuove elezioni legislative palestinesi, avanzati nelle ultime settimane dal presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen. Dopo aver dato un primo assenso di principio, Hamas e la Jihad islamica - rendono noto media locali - hanno adesso appreso dell'esistenza di una clausola a cui si oppongono. Si tratta della precisazione voluta da Abu Mazen che le elezioni dovranno basarsi sulla Legge elettorale fondamentale, che ne condiziona la partecipazione al riconoscimento degli accordi sottoscritti dall'Olp. Fra questi rientra anche il riconoscimento di Israele. Per superare l'ostacolo varie fazioni politiche hanno chiesto un incontro urgente con Abu Mazen. Ma secondo Azzam al-Ahmad, un dirigente di al-Fatah, un incontro del genere non è per ora in vista.