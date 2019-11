Spagna: Psoe, non puntiamo alla grande coalizione col Pp 'Scommettiamo su un governo progressista. Al lavoro da subito'

(ANSAmed) - MADRID, 11 NOV - "Noi non scommettiamo su un governo di grande coalizione. Scommettiamo su un governo progressista. Ci impegniamo a lavorare affinché si avvii quanto prima". Lo ha detto Josè Luis balos, segretario organizzativo del Partito socialista spagnolo, all'indomani del voto. "A partire da ora, il nostro leader e aspirante alla presidenza del governo (Pedro Sanchez, ndr), chiamerà le differenti formazioni politiche e sonderà le loro posizioni. Ci muoviamo a partire da qui". "Il nostro grande impegno è che non ci sia un terzo voto e che si abbia un governo progressista e in questo concetto non rientra la grande coalizione con il Pp", ha spiegato il dirigente socialista.



"Abbiamo vinto con chiarezza", ha aggiunto balos, ma davanti al nuovo scenario bisognerà ricorrere a "necessario realismo". "Non vogliamo un governo che dipenda dai partiti indipendentisti. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo", ha sottolineato inoltre balos, "continueremo a tentare di non dipendere dagli indipendentisti, ed è possibile". Guardare a Ciudadanos quindi? "in campagna elettorale hanno detto che non intendono bloccare", ha detto Abalos. Riguardo a Podemos, è noto dai fatti degli ultimi sei mesi che in assoluto non sarebbe la strada preferita da Sanchez, però al momento i socialisti non sembrano voler chiudere preventivamente quella porta: "Siamo aperti all'ascolto, siamo ad una tappa nuova e bisogna adattarsi alla nuova realtà". (ANSAmed).