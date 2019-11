Spagna, pre-accordo per governo fra Sanchez e Iglesias Media: si sono visti in segreto ieri. Oggi conferenza stampa

(ANSAmed) MADRID, 12 NOV - Il leader socialista e premier spagnolo uscente, Pedro Sanchez, e il leader della formazione di sinistra Podemos, Pablo Iglesias, hanno raggiunto un pre-accordo per formare insieme un governo di coalizione che sblocchi l'impasse politico in Spagna. I due rilasciano oggi al Congresso dichiarazioni alla stampa, rende noto Podemos.



Sanchez e Iglesias, scrive La Vanguardia, si sono visti ieri sera in una riunione tenuta segreta durante la quale hanno raggiunto un patto per sbloccare la situazione recuperando, senza veti, i termini dei negoziati dello scorso luglio.



(ANSAmed).