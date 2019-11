ANSAmed - Agenda settimanale dal 18 al 22 novembre

(ANSAmed) - ROMA, 15 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 18 al 22 novembre: LUNEDI' 18 NOVEMBRE VUKOVAR (CROAZIA) - 28esimo anniversario della fine dell'assedio di Vukovar da parte dell'Esercito popolare di Jugoslavia (Jna).



ROMA - Prosegue la 25esima edizione del MedFilm Festival dedicato al cinema dell'area mediterranea (fino al 21) ROMA - Casa del Cinema e Centro Ebraico Italiano - Prosegue il Pitigliani Kolno'a Festival, rassegna dedicata alla cinematografia israeliana e di argomento ebraico (fino al 20).



TARANTO - Chiostro dell'ex ospedale vecchio - 'Loro di Taranto', mostra fotografica allestita dalla Cgil e dedicata ai 30mila migranti arrivati e accolti nella città negli ultimi anni.



NAPOLI - Prosegue la rassegna "Mediterraneo: fotografie tra terre e mare", con mostre fotografiche e presentazioni di libri narranti per raccontare le culture del Mediterraneo.



MARTEDI' 19 NOVEMBRE BRUXELLES - Ue, discorso del vicepresidente della Commissione Frans Timmermans al Convegno "Europa 1989-2019: come sostenere il cammino verso l'Europa intera e libera?" BERLINO - La cancelliera tedesca Angela Merkel presiede la Conferenza dell'Africa per promuovere gli investimenti privati.



LONDRA - Onu, discorso di Michelle Bachelet, Alto commissario dei Diritti dell'Uomo.



MERCOLEDI' 20 NOVEMBRE ZAGABRIA - Congresso del Ppe (Partito Popolare Europeo).



GIOVEDI' 21 NOVEMBRE GINEVRA - Conferenza stampa del rappresentante dell'Unicef in Siria sulla situazione dei bambini nel Paese in guerra.



PARIGI - Primo processo a un agente di polizia per violenza contro "gilet gialli".



VENERDI' 22 NOVEMBRE BEIRUT - Festa dell'indipendenza del Libano.



(ANSAmed).