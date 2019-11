Israele: scontro tra Netanyahu e la Lista Araba Unita

TEL AVIV - Ennesimo scontro tra Benyamin Netanyahu e i partiti arabi alla Knesset, raggruppati nella Lista Araba Unita, che potrebbero appoggiare dall'esterno un governo di minoranza guidato dal leader centrista Benny Gantz di Blu-Bianco. Netanyahu ha accusato i parlamentari della Lista di "voler distruggere il Paese" e questi hanno denunciato che le aggressioni verbali del premier si stanno trasformando in minacce dirette, sui social e fuori, contro di loro.



"Nello stesso momento in cui i nostri soldati - ha detto Netanyahu ad una riunione del Likud - mettono le loro vite in pericolo, la leadership di Blu-Bianco è impegnata in negoziati con vari membri della Knesset che sostengono le organizzazioni terroristiche e voglio distruggere il Paese". Ahmad Tibi ha accusato il premier "di essere direttamente responsabile delle minacce: c'è una connessione diretta tra la sua campagna e l'ondata delle minacce che abbiamo ricevuto". Tibi ha poi denunciato Netanyahu al Comitato etico della Knesset.