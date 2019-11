Terrorismo: in Tunisia conferenza su genere e estremismo

(ANSAmed) - TUNISI, 18 NOV - "L'estremismo violento interessa giovani di età inferiore ai 34 anni, in gran parte uomini, laureati, gruppi sociali precari e giovani che si sentono insoddisfatti e frustrati". Lo ha affermato il direttore esecutivo del Centro di ricerca, studi, documentazione e informazioni sulle donne (Credif) Najla Allani Bouhoula a margine di una conferenza a Tunisi su "Genere ed estremismo violento in Nord Africa". "I risultati di 3 studi politici condotti dalle Nazioni Unite nell'ambito di una ricerca sul genere e sull'estremismo violento in Africa hanno identificato profili multipli di donne reclutate da gruppi estremisti per svolgere sia ruoli secondari di operatrici di supporto, sia di leader e attiviste sul campo". Gli studi citati si basano principalmente su analisi qualitative e quantitative e conducono a raccomandazioni pratiche per gli attori locali, e si concentrano sul ruolo delle donne nella prevenzione dell'estremismo violento, il rapporto tra violenza di genere ed estremismo violento e demografico sociale e demografico indicatori su questo fenomeno. La direttrice del Credif ha inoltre indicato che è attualmente in corso una ricerca sul ruolo delle donne e dei giovani di entrambi i sessi nella prevenzione dell'estremismo violento.



"Questa ricerca è anche multidisciplinare, qualitativa e basata su un sondaggio in diversi governatorati nel Nord, Centro e Sud della Tunisia". Il Ministro tunisino delle Donne, della Famiglia, dei Bambini e degli Anziani, Neziha Labidi, ha sottolineato la necessità di affrontare il fenomeno dell'estremismo violento affrontandolo alla fonte e rafforzando l'educazione della prima infanzia sui principi di uguaglianza di genere, tolleranza e non discriminazione. Labidi ha ricordato che la Tunisia ha emanato una legge sull'eliminazione della violenza contro le donne nel luglio 2017 e ha adottato un piano d'azione nazionale per attivare la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'Onu su "Donne, sicurezza e pace", al fine di rafforzare l'emancipazione delle donne, consolidandone la partecipazione in tutti i settori e consacrazione dei loro diritti, conformemente agli impegni della Tunisia a tale riguardo. "Questo piano d'azione nazionale si concentra sull'emancipazione economica delle donne attraverso, tra l'altro, il programma" un progetto di vita per ogni regione "lanciato nel 2019 in 7 delegazioni e finalizzato allo sviluppo di regioni frontaliere minacciate da terrorismo ed estremismo", specificato. Da parte sua, la direttrice regionale delle donne delle Nazioni Unite (Stati arabi) Moez Doraid ha sottolineato che nel corso degli ultimi due anni, le donne delle Nazioni Unite e il Centro per la pace e la sicurezza di genere presso l'Università di Monash, con il sostegno del governo del Regno Unito, hanno sviluppato un analisi fattuale dei legami tra genere ed estremismo violento in Libia, Marocco e Tunisia. "I dati primari raccolti in Libia mostrano che il pregiudizio di genere nei confronti delle donne e il sostegno alla violenza contro le donne sono i fattori più associati all'estremismo violento", ha affermato aggiungendo che "è diventato chiaro come le donne svolgano ruoli diversi e attivi nell'estremismo violento attraverso la mobilitazione, la facilitazione e la partecipazione diretta alle attività di gruppi estremisti, ma anche negli sforzi di prevenzione e disimpegno. Partecipano anche al reclutamento, alla raccolta di fondi e alla diffusione di propaganda da parte di gruppi estremisti".



La conferenza di Tunisi, che riunisce esperti locali e stranieri, analizzerà i risultati della ricerca ed esaminerà i modi per attuare programmi concreti per combattere efficacemente l'ascesa dell'estremismo violento, in particolare in base al genere. (ANSAmed)