ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 19 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ZAGABRIA - Congresso del Ppe (Partito Popolare Europeo).



ROMA - Prosegue la 25esima edizione del MedFilm Festival dedicato al cinema dell'area mediterranea (fino al 21) ROMA - Casa del Cinema e Centro Ebraico Italiano - Pitigliani Kolno'a Festival, rassegna dedicata alla cinematografia israeliana e di argomento ebraico.



ROMA - Sala Zavattini Fondazione Aamod, ore 18 - Proiezione di 'The truth: lost at sea', docufilm di Rifat Audeh sulla storia della Freedom Flotilla, in presenza del regista, nell'ambito del festival Cineforum Palestina.



