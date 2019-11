Israele: Hrw, espulsione nostro direttore è china pericolosa 'Nessuna prova' volesse il boicottaggio.

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Human Rights Watch critica la decisione di Israele di espellere il direttore dell'ufficio locale dell'Ong: "Che bene può fare a Israele questa espulsione?" si è chiesto parlando con l'ANSA il portavoce europeo di Hrw, Andrew Strohlein.



Omar Shakir dovrà lasciare entro sei giorni lo Stato ebraico dopo il via libera della Corte suprema alla decisione del governo israeliano, che lo accusa di essere un fautore del movimento Bds (Boycott, Divestment, Sanctions) che lavora al boicottaggio di Israele.



Israele ha precisato che Hrw non viene espulsa come organizzazione, che è libera di nominare un altro direttore al posto di Shakir.



Dei presunti contatti di Omar Shakir con il movimento Bds "non c'è alcuna prova", ha detto Strohlein, secondo cui Israele teoricamente d'ora in poi potrebbe "espellere chiunque non gli piaccia". Per un Paese democratico questa "è una china un po' pericolosa", secondo il portavoce del'ong umanitaria. (ANSA).