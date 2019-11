Netanyahu a Gantz, non è tardi, facciamo governo Appello premier israeliano, le distanza non sono grandi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 NOV - Il premier Benyamin Netanyahu ha rivolto un appello al leader di Blu-Bianco Benny Gantz "per un governo unitario" subito. "Non è troppo tardi e le distanze non sono così grandi", ha aggiunto invitando Gantz a liberarsi dell'opposizione del suo compagno di partito Yair Lapid.



"Possiamo incontrarci anche fra 5 minuti", ha proseguito sottolineando che quello che "occorre non sono terze elezioni ma un governo di unità".(ANSAmed).