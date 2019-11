Forum dei leader musulmani, a Palermo da domani a domenica

PALERMO - Rappresentanti musulmani europei e del Mediterraneo si incontreranno a Palermo, da domani a domenica, per il secondo forum sul 'Pensiero islamico europeo'. L'evento che è stato organizzato dalla Comunità religiosa islamica italiana (Coreis), sarà aperto al pubblico sabato, dalle ore 9 alle 11, a palazzo delle Aquile.



All'assemblea parteciperanno 19 leader religiosi provenienti da 18 Paesi europei.

L'obiettivo di questo incontro è quello di creare una piattaforma per una migliore comunicazione e coordinamento tra le comunità musulmane e di rafforzare anche il dialogo con le altre religioni presenti in Europa. Tra i relatori del forum selezionati per la loro conoscenza, esperienza e ricerca sull'Islam in Europa, Mohamed Abu Nimer del Kaiciid di Vienna (King Abdullah bin Abd al Aziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue), Mustafa Cherif, ministro dell'Educazione in Algeria, l'astronomo di fama internazionale Abd Al-Haqq Guiderdoni, il presidente della Coreis italiana, Yahya Pallavicini, coordinatore di Eulema, l'assemblea dei leader musulmani europei promotori del forum. Saranno presenti per i saluti, oltre al sindaco Leoluca Orlando, l'assessore regionale all'Istruzione Roperto Lagalla, la console del regno del Marocco Fatima Baroudi ed altri rappresentanti delle istituzioni locali.