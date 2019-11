Portavoce Haftar, 'in Libia c'è solo soluzione militare'

TUNISI - "Non esiste alcuna possibilità di successo per una soluzione politica o economica della crisi in Libia prima di un deciso confronto militare". E' quanto afferma il portavoce del generale Khalifa Haftar sulla sua pagina Facebook, Ahmed Al Mismari. "Quello che il capo del Consiglio presidenziale dirige non è altro che un misto di gruppi terroristici e milizie armate che si sono imposte con la forza delle armi e nessun processo politico o economico potrà avere successo se non preceduto da un deciso processo militare e di sicurezza conformemente alle basi e alle regole che permettono il ristabilimento dello Stato sovrano, lontano dall'autorità dei gruppi terroristici e delle milizie criminali che governano attualmente Tripoli", scrive Mismari.



Il portavoce dice che il comando generale dell'Esercito di Liberazione Nazionale (Lna) del generale Haftar ha già determinato la sua posizione rispetto agli sforzi internazionali nelle dichiarazioni della riunione ministeriale di New York e in quelle preparatorie della Conferenza di Berlino, "sottolineando che nessun processo politico può avere fortuna se non vengono eliminati prima i gruppi terroristici e le milizie criminali smantellate e disarmate". "Questi gruppi terroristici - afferma - costituiscono un ostacolo alla stabilità dello Stato, alla soluzione politica e alla creazione di un'autorità a Tripoli che possa disporre di una volontà politica e di una base costituzionale". E' necessario dunque secondo Mismari che "la Conferenza di Berlino elabori una mappa dei gruppi terroristici e dei loro sostenitori, tenendo conto delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, in particolare per quel che riguarda le parti che sostengono i gruppi terroristici".