ANSAmed - Agenda settimanale dal 25 novembre al 1mo dicembre

(ANSAmed) - ROMA, 22 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 25 novembre al 1mo dicembre: LUNEDI' 25 NOVEMBRE ISTANBUL - Riunione economica a livello ministeriale dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (fino al 28).



IL CAIRO - Riunione d'emergenza della Lega araba sugli insediamenti israeliani.



BRUXELLES - Ue, consiglio Affari esteri.



CITTA' VARIE - Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.



MATERA - Presentazione dell'Atlante Geopolitico del Mediterraneo 2019.



TORINO - Consegna della medaglia d'oro a filosofo torinese da parte del Circulo de Bellas Artes di Madrid, una delle associazioni culturali private più importanti di Spagna.



MARTEDI' 26 NOVEMBRE BRUXELLES - Ue, collegio dei commissari.



MERCOLEDI' 27 NOVEMBRE TUNISI - Seminario internazionale dal titolo 'Media e rifugiati: sfide e best practices' organizzato dall'Istituto arabo per i diritti umani, insieme all'Unhcr (fino al 28).



BRUXELLES - Ue, elezione della nuova Commissione europea.



GIOVEDI' 28 NOVEMBRE ROMA - Residenza di Ripetta - ore 11. Conferenza sulle 'Energie nel Mediterraneo: il contributo del settore privato allo sviluppo regionale'.



VENERDI' 29 NOVEMBRE BRUXELLES - Ue, trasferimento del potere tra il presidente uscente del consiglio europeo Donald Tusk e il suo successo Charles Michel.



ATENE - Congresso del partito conservatore Nuuva Democrazia (fino al 1/O° dicembre).



SABATO 30 NOVEMBRE Nessun evento da segnalare DOMENICA 1 DICEMBRE CITTA' VARIE - Giornata mondiale della lotta contro l'Aids.



(ANSAmed).