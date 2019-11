Israele: dopo incriminazione Netanyahu, Paese si divide Laburisti chiedono dimissioni. Ministro Katz, non c'è motivo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 NOV - Il giorno dopo l'annuncio dell'incriminazione del premier Benyamin Netanyahu, Israele si divide. I laburisti hanno in programma per oggi pomeriggio una manifestazione per chiederne le dimissioni davanti il quartier generale del Likud a Tel Aviv, mentre a destra sono molti i politici che manifestano sostegno al primo ministro. In una nota, i laburisti hanno chiesto al Likud, il partito del premier, "di avere pietà di Israele" e premere su Netanyahu affinchè si dimetta in modo da evitare una terza elezione che, hanno sostenuto, servirà solo "ai personali interessi legali del premier". Il Movimento per la qualità del governo, organizzazione che si definisce apolitica, ha annunciato una grande manifestazione pubblica il 30 novembre per "estromettere" Netanyahu. Da destra, il ministro degli esteri, Israel Katz - figura chiave del Likud - ha espresso appoggio a Netanyahu e che non c'e' ragione perchè si dimetta."Israele - ha detto - è uno stato di diritto e la presunzione di innocenza vale per ogni persona e certamente per il premier". (ANSAmed).