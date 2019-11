ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 25 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: ISTANBUL - Riunione economica a livello ministeriale dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (fino al 28).



IL CAIRO - Riunione d'emergenza della Lega araba sugli insediamenti israeliani.



BRUXELLES - Ue, consiglio Affari esteri.



CITTA' VARIE - Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.



MATERA - Presentazione dell'Atlante Geopolitico del Mediterraneo 2019.



TORINO - Consegna della medaglia d'oro a filosofo torinese da parte del Círculo de Bellas Artes di Madrid, una delle associazioni culturali private più importanti di Spagna.



