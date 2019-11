Ue: Sereni, Mediterraneo torni a essere al centro agenda

(ANSAmed) - PALERMO, 25 NOV - Un appuntamento con i ministri degli Esteri e leader politici dell'area mediterranea dal titolo 'Dialoghi mediterranei', a Roma, dal 5 al 7 dicembre, promosso dalla Farnesina. Ed ancora, In Medio Oriente, a Ramalla, un business forum italo-palestinese, l'1 dicembre, in collaborazione con Confindustria. Sono alcuni appuntamenti al centro dell'agenda politica del Mediterraneo, annunciati dalla vice ministra agli Esteri, Marina Sereni, intervenuta a Palermo, ad un incontro sul tema della pace, dei diritti umani, lotta al razzismo, promosso dal Partito Democratico. "La stabilità e la prosperità dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo - ha affermato la vice ministra - sono la precondizione per la stabilità e la prosperità dell'Italia e dell'Europa. Le primavere arabe e le guerre che si sono susseguite ci obbligano a guardare di più a questa area del mondo. Dobbiamo insistere affinchè l'Europa decentri la sua agenda di politica estera e di vicinato verso il Mediterraneo e verso l'Africa". "Abbiamo delle situazioni di crisi vicino a noi - ha aggiunto Sereni - pensiamo alla Siria e alla Libia. Nei prossimi giorni, la Farnesina ha organizzato un evento importantissimo, Med Dialogue, a Roma, un appuntamento a cui parteciperanno tutti i ministri degli esteri ed esponenti della società civile. Non esiste una soluzione militare alla vicenda libica, ma solo la necessità di fermare le armi e costruire le condizioni affinché i libici si parlino e tornino al tavolo del negoziato".



Riferendosi infine alla situazione in Medio Oriente tra Israele e Palestina lka vice ministra ha sottolineato che "bisogna rimettere in moto il processo di pace. L'1 dicembre con i giovani di Confindustria e un gruppo di imprenditori italiani ci recheremo a Ramalla per un business forum italo-palestinese".



(ANSAmed).