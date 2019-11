Dubai 2020: Emirati chiedono Padiglione Italia resti eredità Expo

DUBAI - La ministra per la Cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti, Reem Al Hashimi, "ci ha confermato che a loro piace moltissimo il nostro Padiglione, lo considerano forse il più bel Padiglione che si possano aspettare all'Expo e ci hanno chiesto, lo hanno chiesto ad uno strettissimo numero di paesi, chi è disponibile a lasciare il Padiglione". Lo ha detto Paolo Glisenti, commissario generale per l'Italia all'Expo 2020 di Dubai dopo l'incontro bilaterale avuto insieme al vice ministro Stefano Buffagni con la ministra emiratina.

L'incontro di oggi "credo che sia il seguito della presentazione del Padiglione che abbiamo fatto al Ministro degli esteri, sua altezza reale, che era rimasto molto impressionato", ha detto Glisenti, precisando che "la ministra ci ha spiegato che ci chiedono di lasciare il Padiglione perché vogliono fare dell'area di Expo un'area destinata a simboleggiare il tema del dialogo interculturale, interreligioso, della contaminazione tra est e ovest, rafforzando il ruolo degli Emirati Arabi Uniti come hub di relazioni culturali, economiche, educative e scientifiche, con un'eredità nel sito dell'Expo che sia fatto di elementi architettonici che simboleggino questo obiettivo. E considerano che il nostro padiglione - ha concluso Glisenti - esprima bene questa intenzione, di un'Italia terra di mezzo nel Mediterraneo e che da secoli e nei prossimi secoli sarà un ponte di dialogo. La richiesta nasce da questa valutazione, non solo dai complimenti che ci hanno fatto per la bellezza del progetto architettonico, ma per il significato che il nostro Padiglione ha per loro".