ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 28 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: CITTA' VARIE - Manifestazioni per il 4/o sciopero globale per il clima, indetto da Fridays For Future.



BRUXELLES - Ue, trasferimento del potere tra il presidente uscente del Consiglio europeo Donald Tusk e il suo successore Charles Michel.



SARAJEVO - Conferenza internazionale dal titolo "Italia e Bosnia Erzegovina: Balcani e Ue da un secolo all'altro. 155 anni dal primo Consolato Generale d'Italia a Sarajevo".



ATENE - Congresso del partito conservatore Nuova Democrazia (fino al 1/o dicembre).



(ANSAmed).