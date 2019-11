ANSAmed - Agenda settimanale dal 2 all'8 dicembre

(ANSAmed) - ROMA, 29 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 2 all'8 dicembre: LUNEDÌ 2 DICEMBRE MADRID - Summit sul clima (COP25) (fino al 13).



BRUXELLES - Ue, Consiglio dei ministri della Giustizia e degli Affari interni (anche il 3).



MARTEDÌ 3 DICEMBRE CITTA' VARIE - Giornata mondiale delle persone con disabilità.



LIVORNO - Conferenza sul progetto Mitomed+ ideato per sviluppare il turismo costiero del Mediterraneo.



LONDRA - Summit sulla Siria, con il presidente turco Recep Erdogan, il presidente francese Emmanuel Macron, la cancelliera Angela Merkel e il primo ministro britannico Boris Johnson.



MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE BRUXELLES - Ue, riunione dell'Eurogruppo.



BRUXELLES - Ue, Consiglio dei ministri dell'Energia.



GIOVEDÌ 5 DICEMBRE BRUXELLES - Ue, Consiglio dei ministri degli Affari economici e finanziari (Ecofin).



VENERDÌ 6 DICEMBRE TOZEUR - Al via il festival internazionale del cinema (fino all'11).



GERUSALEMME - 2/o anniversario del riconoscimento da parte degli Stati Uniti di Gerusalemme come capitale di Israele.



SABATO 7 DICEMBRE TUNISI - Al via le Giornate teatrali di Cartagine (fino al 15) DOMENICA 8 DICEMBRE PALERMO - Si conclude la seconda edizione di Bam-Biennale Arcipelago Mediterraneo. (ANSAmed).