Di Maio, Italia interlocutore privilegiato sfide Mediterraneo

ROMA - ''Tutti i Paesi del mondo sono chiamati a collaborare sulle sfide del Mediterraneo. L'Italia deve rimanere l'interlocutore privilegiato''. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla riunione degli ambasciatori italiani nei Paesi del Mediterraneo e dell'area medio orientale.



Di Maio ha ricevuto oggi alla Farnesina il ministro degli Esteri palestinese, Riyad al-Malki, a Roma per partecipare alla quinta edizione dei Rome MED - Mediterranean Dialogues 2019. Al centro del colloquio il processo di pace e le relazioni bilaterali. E' stata inoltre ribadita la posizione dell'Italia e dell'Unione europea, informa la Farnesina, sull'illegalità degli insediamenti israeliani e il sostegno alla soluzione a due Stati "come unica via per assicurare una pace duratura".