Libia: inviato Onu Salamé incontra ministro Esteri Tunisia Focus su Conferenza Berlino

(ANSAmed) - TUNISI, 5 DIC - L'inviato speciale Onu per la Libia, Ghassan Salamé, ha incontrato oggi il ministro degli Esteri tunisino ad interim, Sabri Bachtobij. Lo rende noto su Twitter la missione Onu di sostegno in Libia (Unsmil), precisando che i due "hanno discusso degli ultimi sviluppi nel Paese e dei preparativi per la conferenza di Berlino che mira a creare una posizione internazionale unificata che renda possibile una ripresa del processo politico". (ANSAmed).