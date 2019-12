Med: Scalfarotto, dialogo strumento più potente contro crisi Sottosegretario, giovani regione grande risorsa, politica aiuti

(ANSAmed) - ROMA, 5 DIC - Il dialogo "è lo strumento più potente contro le crisi e l'instabilità del Mediterraneo, dove i focolai putroppo aumentano e si aggravano": lo dice ad ANSAmed il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto, che nella prima giornata dei Med Dialogues è intervenuto alla premiazione di 22 giovani imprenditori della regione Mena nell'ambito del "MED- Youth Forum Contest - Ideas and Project at Work".



"Oggi ho conosciuto progetti imprenditoriali molto interessanti presentati da giovani, come una start up che permette a rifugiati siriani di insegnare arabo online, o quella che fa sì che una persona che deve viaggiare in una regione possa portare con sé documenti da consegnare a qualcuno che magari non ha la possibilità di muoversi", spiega Scalfarotto, per il quale "ci sono grandi quantità di giovani che sanno usare le tecnologie e che con il loro impegno danno un segnale positivo alla società, che magari possono rappresentare un punto di sintesi tra le culture d'origine, magari molto conservatrici, e il mondo di oggi. Di solito costoro sono anche i più partecipativi e quando si impegnano in politica sono i più costruttivi e hanno atteggiamenti non violenti".



La politica, osserva, "deve fare il possibile per creare un ambiente favorevole per questi giovani, economiche e legislative, e un ambiente aperto dal punto di vista sociale. E per questo la priorità del Mediterraneo dev'essere la stabilità, ma vediamo che alcune crisi si sono aggravate, come la Libia, o come quella umanitaria in Yemen". (ANSAmed).